Análise técnica de Ethereum Classic (ETC) hoje A página de Análise de Ethereum Classic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethereum Classic abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ethereum Classic (ETC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $6.32 -- -3.66% -8.28% -33.27%

Indicadores técnicos de Ethereum Classic

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethereum Classic em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 10 Neutro 1 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 6.3246 6.3243 R2 6.3243 6.3239 R1 6.3236 6.3237 PP 6.3233 6.3233 S1 6.3226 6.3229 S2 6.3223 6.3227 S3 6.3216 6.3223

Sinais de mercado Ethereum Classic Volume líquido atual de ordens em aberto 1.32M $11.15 M $9.83 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.21M Compras ativas de 3 dias $1.49 M Vendas ativas de 3 dias $1.28 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.16M Compras ativas de 7 dias $4.88 M Vendas ativas de 7 dias $4.72 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ethereum Classic Entrada líquida Preço de ETCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 6.31 2026-08-12 -$0.02 M 6.34 2026-08-11 -$0.16 M 6.32 2026-08-10 -$0.15 M 6.47 2026-08-09 -$0.13 M 6.52 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ethereum Classic (ETC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ethereum Classic. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ETC / USDT $6.32 $6.32 $6.32 -0.31% 7.33K (USDT) Negociar ETC / USDC $6.31 $6.31 $6.31 -0.20% 8.07K (USDT) Negociar ETC / BTC $0.00009978 $0.00009978 $0.00009978 -0.22% 1.33K (USDT) Negociar