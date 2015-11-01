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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethereum Classic, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethereum Classic, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ethereum Classic (ETC) hoje

Análise técnica de Ethereum Classic (ETC) hoje

A página de Análise de Ethereum Classic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethereum Classic abaixo.

Variação de preço de Ethereum Classic (ETC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$6.32---3.66%-8.28%-33.27%
Saiba mais sobre o preço de Ethereum Classic

Indicadores técnicos de Ethereum Classic

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethereum Classic em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 1
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 0Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
6.3246
6.3243
R2
6.3243
6.3239
R1
6.3236
6.3237
PP
6.3233
6.3233
S1
6.3226
6.3229
S2
6.3223
6.3227
S3
6.3216
6.3223

Sinais de mercado Ethereum Classic

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.32M
$11.15 M
$9.83 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.21M
Compras ativas de 3 dias
$1.49 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.28 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.16M
Compras ativas de 7 dias
$4.88 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.72 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ethereum Classic

Entrada líquidaPreço de ETCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M6.31
2026-08-12-$0.02 M6.34
2026-08-11-$0.16 M6.32
2026-08-10-$0.15 M6.47
2026-08-09-$0.13 M6.52

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Ethereum Classic (ETC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ethereum Classic.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ETC/USDT
$6.32
$6.32$6.32
-0.31%
7.33K (USDT)
ETC/USDC
$6.31
$6.31$6.31
-0.20%
8.07K (USDT)
ETC/BTC
$0.00009978
$0.00009978$0.00009978
-0.22%
1.33K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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