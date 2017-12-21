Análise técnica de ELF (ELF) hoje A página de Análise de ELF fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ELF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ELF abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ELF (ELF) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06449 -- +9.49% +5.51% -20.46%

Fluxo de capital de ELF Entrada líquida Preço de ELFUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 $0.19 M 0.06 2026-08-11 $0.00 M 0.06 2026-08-10 $0.00 M 0.06 2026-08-09 $0.00 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ELF (ELF) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ELF. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ELF / USDT $0.06443 $0.06443 $0.06443 +1.68% 901.36K (USDT) Negociar