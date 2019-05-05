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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Polkadot, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Polkadot, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Polkadot (DOT) hoje

Análise técnica de Polkadot (DOT) hoje

A página de Análise de Polkadot fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Polkadot abaixo.

Variação de preço de Polkadot (DOT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.7823---7.89%-6.28%-42.61%
Saiba mais sobre o preço de Polkadot

Indicadores técnicos de Polkadot

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Polkadot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 4
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 1Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.782
0.7819
R2
0.7819
0.7817
R1
0.7817
0.7817
PP
0.7816
0.7816
S1
0.7813
0.7814
S2
0.7812
0.7814
S3
0.781
0.7812

Sinais de mercado Polkadot

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.91M
$23.05 M
$22.15 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.35M
Compras ativas de 3 dias
$21.57 M
Vendas ativas de 3 dias
$21.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.91M
Compras ativas de 7 dias
$83.54 M
Vendas ativas de 7 dias
$82.63 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Polkadot

Entrada líquidaPreço de DOTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.78
2026-08-12-$0.13 M0.79
2026-08-11-$0.55 M0.78
2026-08-10$0.04 M0.80
2026-08-09-$0.08 M0.81

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOT/USDT
$0.7828
$0.7828$0.7828
-0.38%
898.13K (USDT)
DOT/USDC
$0.7817
$0.7817$0.7817
-0.50%
69.71K (USDT)
DOT/BTC
$0.00001232
$0.00001232$0.00001232
-0.24%
10.56K (USDT)
DOT/USD1
$0.7831
$0.7831$0.7831
-0.20%
72.68K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DOT
DOT
USD
USD

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