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Análise técnica de Polkadot (DOT) hoje
Variação de preço de Polkadot (DOT)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.7823
|--
|-7.89%
|-6.28%
|-42.61%
Indicadores técnicos de Polkadot
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Polkadot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 11
|Neutro 1
|Compra 2
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 2
|Neutro 3
|Compra 7
Sinais de mercado Polkadot
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Polkadot
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.03 M
|0.78
|2026-08-12
|-$0.13 M
|0.79
|2026-08-11
|-$0.55 M
|0.78
|2026-08-10
|$0.04 M
|0.80
|2026-08-09
|-$0.08 M
|0.81
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.