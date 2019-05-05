Análise técnica de Polkadot (DOT) hoje A página de Análise de Polkadot fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Polkadot abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Polkadot (DOT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.7823 -- -7.89% -6.28% -42.61%

Indicadores técnicos de Polkadot

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Polkadot em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 4 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 1 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.782 0.7819 R2 0.7819 0.7817 R1 0.7817 0.7817 PP 0.7816 0.7816 S1 0.7813 0.7814 S2 0.7812 0.7814 S3 0.781 0.7812

Sinais de mercado Polkadot Volume líquido atual de ordens em aberto 0.91M $23.05 M $22.15 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.35M Compras ativas de 3 dias $21.57 M Vendas ativas de 3 dias $21.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.91M Compras ativas de 7 dias $83.54 M Vendas ativas de 7 dias $82.63 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Polkadot Entrada líquida Preço de DOTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.78 2026-08-12 -$0.13 M 0.79 2026-08-11 -$0.55 M 0.78 2026-08-10 $0.04 M 0.80 2026-08-09 -$0.08 M 0.81 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Polkadot (DOT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Polkadot. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DOT / USDT $0.7828 $0.7828 $0.7828 -0.38% 898.13K (USDT) Negociar DOT / USDC $0.7817 $0.7817 $0.7817 -0.50% 69.71K (USDT) Negociar DOT / BTC $0.00001232 $0.00001232 $0.00001232 -0.24% 10.56K (USDT) Negociar DOT / USD1 $0.7831 $0.7831 $0.7831 -0.20% 72.68K (USDT) Negociar