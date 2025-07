DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Nome da criptoDOT

ClassificaçãoNo.22

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0017%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)31.53%

Fornecimento circulante1,598,309,335.6062863

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,598,309,335.6062863

Taxa circulante%

Data de emissão2019-05-05 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico55.00497580824179,2021-11-04

Menor preço2.6928957061,2020-08-20

Blockchain públicaDOT

