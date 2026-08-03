Análise técnica de DEXE (DEXE) hoje A página de Análise de DEXE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DEXE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DEXE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DEXE (DEXE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.012 -- -10.46% -95.15% -84.45%

Indicadores técnicos de DEXE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DEXE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.0076 2.0063 R2 2.0063 2.0055 R1 2.0056 2.005 PP 2.0043 2.0043 S1 2.0036 2.0035 S2 2.0023 2.003 S3 2.0016 2.0023

Sinais de mercado DEXE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.87M $6.45 M $7.32 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.05M Compras ativas de 3 dias $0.97 M Vendas ativas de 3 dias $1.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $2.81 M Vendas ativas de 7 dias $2.83 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DEXE Entrada líquida Preço de DEXEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.16 M 2.03 2026-08-12 -$0.18 M 1.94 2026-08-11 -$0.60 M 1.98 2026-08-10 -$0.34 M 2.14 2026-08-09 -$0.85 M 2.19 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DEXE (DEXE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DEXE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DEXE / USDT $2.017 $2.017 $2.017 +4.02% 108.78K (USDT) Negociar DEXE / BTC $0.0000317 $0.0000317 $0.0000317 +3.73% 5.80K (USDT) Negociar