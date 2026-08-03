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Análise técnica de DEXE (DEXE) hoje

Análise técnica de DEXE (DEXE) hoje

A página de Análise de DEXE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DEXE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DEXE abaixo.

Variação de preço de DEXE (DEXE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.012---10.46%-95.15%-84.45%
Saiba mais sobre o preço de DEXE

Indicadores técnicos de DEXE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DEXE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 2
Compra 13
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.0076
2.0063
R2
2.0063
2.0055
R1
2.0056
2.005
PP
2.0043
2.0043
S1
2.0036
2.0035
S2
2.0023
2.003
S3
2.0016
2.0023

Sinais de mercado DEXE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.87M
$6.45 M
$7.32 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.05M
Compras ativas de 3 dias
$0.97 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$2.81 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.83 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DEXE

Entrada líquidaPreço de DEXEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.16 M2.03
2026-08-12-$0.18 M1.94
2026-08-11-$0.60 M1.98
2026-08-10-$0.34 M2.14
2026-08-09-$0.85 M2.19

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DEXE/USDT
$2.017
$2.017$2.017
+4.02%
108.78K (USDT)
DEXE/BTC
$0.0000317
$0.0000317$0.0000317
+3.73%
5.80K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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