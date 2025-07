DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

Nome da criptoDEXE

ClassificaçãoNo.104

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)19.06%

Fornecimento circulante83,733,425.74162056

Fornecimento máximo0

Fornecimento total96,504,599.33609451

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico33.54117435,2021-03-08

Menor preço0.65351413,2020-11-10

Blockchain públicaETH

