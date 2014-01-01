Análise técnica de DASH (DASH) hoje A página de Análise de DASH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DASH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DASH abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DASH (DASH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $30.33 -- -2.98% -7.76% -34.50%

Indicadores técnicos de DASH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DASH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 0 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 30.3233 30.3166 R2 30.3166 30.3128 R1 30.3133 30.3104 PP 30.3066 30.3066 S1 30.3033 30.3028 S2 30.2966 30.3004 S3 30.2933 30.2966

Sinais de mercado DASH Volume líquido atual de ordens em aberto 0.19M $3.20 M $3.01 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $1.92 M Vendas ativas de 3 dias $1.94 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $4.87 M Vendas ativas de 7 dias $4.88 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DASH Entrada líquida Preço de DASHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 30.47 2026-08-12 -$0.10 M 30.37 2026-08-11 -$0.33 M 30.34 2026-08-10 -$0.34 M 31.17 2026-08-09 $0.57 M 31.84 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DASH (DASH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DASH. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DASH / USDT $30.37 $30.37 $30.37 +0.03% 8.64K (USDT) Negociar DASH / USDC $30.31 $30.31 $30.31 -0.03% 1.91K (USDT) Negociar DASH / BTC $0.0004782 $0.0004782 $0.0004782 -0.12% 266.54 (USDT) Negociar