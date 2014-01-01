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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DASH, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DASH, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de DASH (DASH) hoje

Análise técnica de DASH (DASH) hoje

A página de Análise de DASH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DASH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DASH abaixo.

Variação de preço de DASH (DASH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$30.33---2.98%-7.76%-34.50%
Saiba mais sobre o preço de DASH

Indicadores técnicos de DASH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DASH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 0
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 9Neutro 0Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
30.3233
30.3166
R2
30.3166
30.3128
R1
30.3133
30.3104
PP
30.3066
30.3066
S1
30.3033
30.3028
S2
30.2966
30.3004
S3
30.2933
30.2966

Sinais de mercado DASH

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.19M
$3.20 M
$3.01 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.92 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.94 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$4.87 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.88 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DASH

Entrada líquidaPreço de DASHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M30.47
2026-08-12-$0.10 M30.37
2026-08-11-$0.33 M30.34
2026-08-10-$0.34 M31.17
2026-08-09$0.57 M31.84

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie DASH (DASH) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DASH.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DASH/USDT
$30.37
$30.37$30.37
+0.03%
8.64K (USDT)
DASH/USDC
$30.31
$30.31$30.31
-0.03%
1.91K (USDT)
DASH/BTC
$0.0004782
$0.0004782$0.0004782
-0.12%
266.54 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 30.33 USD