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Análise técnica de DASH (DASH) hoje
Variação de preço de DASH (DASH)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$30.33
|--
|-2.98%
|-7.76%
|-34.50%
Indicadores técnicos de DASH
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DASH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 0
|Compra 10
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 9
|Neutro 0
|Compra 3
Sinais de mercado DASH
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de DASH
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.01 M
|30.47
|2026-08-12
|-$0.10 M
|30.37
|2026-08-11
|-$0.33 M
|30.34
|2026-08-10
|-$0.34 M
|31.17
|2026-08-09
|$0.57 M
|31.84
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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Aviso legal
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