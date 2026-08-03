Análise técnica de Constellation (DAG) hoje A página de Análise de Constellation fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DAG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Constellation abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Constellation (DAG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007052 -- +10.46% -12.45% -67.05%

Fluxo de capital de Constellation Entrada líquida Preço de DAGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Constellation (DAG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Constellation. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DAG / USDT $0.007056 $0.007056 $0.007056 -0.38% 9.12M (USDT) Negociar