DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Nome da criptoDAG

ClassificaçãoNo.350

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,12%

Fornecimento circulante2 873 448 318

Fornecimento máximo0

Fornecimento total3 003 804 388

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.46243835,2021-08-26

Menor preço0.000896775299386,2019-03-21

Blockchain públicaDAG

