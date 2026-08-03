Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Convex Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Convex Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre CVX

Informações sobre preços de CVX

O que é CVX

Site oficial do CVX

Tokenomics de CVX

Previsão de preço de CVX

Histórico de preço de CVX

Guia de compra de CVX

Conversor de CVX para moeda Fiat

Spot CVX

Futuros USDT-M de CVX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Convex Finance (CVX) hoje

Análise técnica de Convex Finance (CVX) hoje

A página de Análise de Convex Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CVX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Convex Finance abaixo.

Variação de preço de Convex Finance (CVX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.761--+19.30%+37.90%-5.48%
Saiba mais sobre o preço de Convex Finance

Indicadores técnicos de Convex Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Convex Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 0
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 0Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.7546
1.7543
R2
1.7543
1.7539
R1
1.7536
1.7537
PP
1.7533
1.7533
S1
1.7526
1.7529
S2
1.7523
1.7527
S3
1.7516
1.7523

Sinais de mercado Convex Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.17M
$1.29 M
$1.12 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.54 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.58 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.32 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.30 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Convex Finance

Entrada líquidaPreço de CVXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M1.78
2026-08-12-$0.01 M1.81
2026-08-11-$0.02 M1.64
2026-08-10$0.04 M1.66
2026-08-09$0.05 M1.66

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Convex Finance

Negocie Convex Finance (CVX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Convex Finance.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CVX/USDT
$1.761
$1.761$1.761
-2.70%
63.12K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de CVX para USD

Montante

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1.761 USD