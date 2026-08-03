Análise técnica de Convex Finance (CVX) hoje A página de Análise de Convex Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CVX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Convex Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Convex Finance (CVX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.761 -- +19.30% +37.90% -5.48%

Indicadores técnicos de Convex Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Convex Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 0 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.7546 1.7543 R2 1.7543 1.7539 R1 1.7536 1.7537 PP 1.7533 1.7533 S1 1.7526 1.7529 S2 1.7523 1.7527 S3 1.7516 1.7523

Sinais de mercado Convex Finance Volume líquido atual de ordens em aberto 0.17M $1.29 M $1.12 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $0.54 M Vendas ativas de 3 dias $0.58 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $1.32 M Vendas ativas de 7 dias $1.30 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Convex Finance Entrada líquida Preço de CVXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 1.78 2026-08-12 -$0.01 M 1.81 2026-08-11 -$0.02 M 1.64 2026-08-10 $0.04 M 1.66 2026-08-09 $0.05 M 1.66 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Convex Finance (CVX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Convex Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CVX / USDT $1.761 $1.761 $1.761 -2.70% 63.12K (USDT) Negociar