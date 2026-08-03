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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Core DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Core DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Core DAO (CORE) hoje

Análise técnica de Core DAO (CORE) hoje

A página de Análise de Core DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CORE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Core DAO abaixo.

Variação de preço de Core DAO (CORE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01903---6.31%-22.01%-54.29%
Saiba mais sobre o preço de Core DAO

Indicadores técnicos de Core DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Core DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 4
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01902
0.01901
R2
0.01901
0.01901
R1
0.01901
0.01901
PP
0.019
0.019
S1
0.019
0.019
S2
0.01899
0.019
S3
0.01899
0.01899

Sinais de mercado Core DAO

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$5.74 M
$5.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.15 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.48 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.51 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Core DAO

Entrada líquidaPreço de COREUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.15 M0.02
2026-08-10-$0.02 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CORE/USDT
$0.01904
$0.01904$0.01904
-0.15%
3.30M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0.01902 USD