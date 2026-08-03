Análise técnica de Core DAO (CORE) hoje A página de Análise de Core DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CORE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Core DAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Core DAO (CORE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01903 -- -6.31% -22.01% -54.29%

Indicadores técnicos de Core DAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Core DAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 4 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 1 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01902 0.01901 R2 0.01901 0.01901 R1 0.01901 0.01901 PP 0.019 0.019 S1 0.019 0.019 S2 0.01899 0.019 S3 0.01899 0.01899

Sinais de mercado Core DAO Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $5.74 M $5.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.14 M Vendas ativas de 3 dias $0.15 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $0.48 M Vendas ativas de 7 dias $0.51 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Core DAO Entrada líquida Preço de COREUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.15 M 0.02 2026-08-10 -$0.02 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Core DAO (CORE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Core DAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CORE / USDT $0.01904 $0.01904 $0.01904 -0.15% 3.30M (USDT) Negociar