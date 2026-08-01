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O preço ao vivo de CMC 20 Index DTF hoje é 128.71 BRL. A capitalização de mercado de CMC20 é de 10,442,735.4563781778 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CMC20 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de CMC 20 Index DTF hoje é 128.71 BRL. A capitalização de mercado de CMC20 é de 10,442,735.4563781778 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CMC20 para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação CMC 20 Index DTF (CMC20)

Preço em tempo real de 1 CMC20 para BRL

R$666.7178
R$666.7178R$666.7178
0.00%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de CMC 20 Index DTF (CMC20)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:42:52 (UTC+8)

Preço de CMC 20 Index DTF hoje

O preço ao vivo de CMC 20 Index DTF (CMC20) hoje é R$ 128.71, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CMC20 para BRL é de R$ 128.71 por CMC20.

CMC 20 Index DTF ocupa atualmente a posição #8066 em capitalização de mercado, totalizando R$ 10.44M, com um fornecimento em circulação de 81.13K CMC20. Nas últimas 24 horas, CMC20 foi negociado entre R$ 128.69 (mínimo) e R$ 129.72 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,090.573370229922186293, enquanto a mínima histórica foi de R$ 618.6381745198396826.

No desempenho de curto prazo, CMC20 movimentou-se 0.00% na última hora e -0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.42K.

Informações de mercado de CMC 20 Index DTF (CMC20)

No.8066

R$ 10.44M
R$ 10.44MR$ 10.44M

R$ 1.42K
R$ 1.42KR$ 1.42K

R$ 10.44M
R$ 10.44MR$ 10.44M

81.13K
81.13K 81.13K

--
----

81,133.83153118
81,133.83153118 81,133.83153118

BSC

A capitalização de mercado atual de CMC 20 Index DTF é R$ 10.44M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.42K. A oferta em circulação de CMC20 é 81.13K, com um fornecimento total de 81133.83153118. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.44M.

Histórico de preço de CMC 20 Index DTF BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 128.69
R$ 128.69R$ 128.69
Mínimo 24h
R$ 129.72
R$ 129.72R$ 129.72
Máximo 24h

R$ 128.69
R$ 128.69R$ 128.69

R$ 129.72
R$ 129.72R$ 129.72

R$ 1,090.573370229922186293
R$ 1,090.573370229922186293R$ 1,090.573370229922186293

R$ 618.6381745198396826
R$ 618.6381745198396826R$ 618.6381745198396826

0.00%

0.00%

-0.91%

-0.91%

Histórico de preços de CMC 20 Index DTF (CMC20) em BRL

Acompanhe as variações de preço de CMC 20 Index DTF para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ 00.00%
30 diasR$ +3.09+2.45%
60 diasR$ -0.22-0.18%
90 diasR$ -35.92-21.82%
Variação de preço de CMC 20 Index DTF hoje

Hoje, CMC20 registrou uma variação de R$ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de CMC 20 Index DTF

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +3.09 (+2.45%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de CMC 20 Index DTF

Expandindo a visualização para 60 dias, CMC20 teve uma variação de R$ -0.22 (-0.18%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de CMC 20 Index DTF

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -35.92 (-21.82%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de CMC 20 Index DTF (CMC20)!

Confira agora a página de histórico de preço do CMC 20 Index DTF.

Análise para CMC 20 Index DTF

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de CMC 20 Index DTF. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de CMC 20 Index DTF?

Os preços do CMC20 são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Movimentos de preço do Bitcoin e dos principais altcoins, uma vez que eles impulsionam a correlação setorial
3. Volume de negociação e liquidez entre os tokens componentes
4. Notícias regulatórias e mudanças de políticas que afetam os mercados de criptomoedas
5. Adoção institucional e fluxos de investimento
6. Fatores macroeconômicos, como inflação, taxas de juros e estabilidade financeira global
7. Padrões de análise técnica e níveis de suporte/resistência
8. Eventos de reequilíbrio de índices e alterações nos componentes
9. Manipulação de mercado e atividades de trading realizadas por grandes investidores (whales)
10. Notícias e desenvolvimentos relacionados às 20 principais criptomoedas incluídas no índice

Por que as pessoas querem saber o preço de CMC 20 Index DTF hoje?

As pessoas querem saber o preço do CMC20 hoje por vários motivos principais: decisões de investimento, acompanhamento de carteiras, timing de mercado, cálculos de lucros e perdas, além de oportunidades de negociação. Como um fundo de índice de criptomoedas, o CMC20 acompanha as 20 principais moedas, portanto seu preço reflete as tendências mais amplas do mercado.

Previsão de preço para CMC 20 Index DTF

Previsão de preço de CMC 20 Index DTF (CMC20) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CMC20 em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de CMC 20 Index DTF (CMC20) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de CMC 20 Index DTF pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço CMC 20 Index DTF pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CMC20 para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de CMC 20 Index DTF.

Como comprar e investir em CMC 20 Index DTF em Brasil

Pronto para começar com CMC 20 Index DTF? Comprar CMC20 é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar CMC 20 Index DTF. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de CMC 20 Index DTF (CMC20).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e CMC 20 Index DTF será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar CMC 20 Index DTF(CMC20)

O que você pode fazer com CMC 20 Index DTF

Possuir CMC 20 Index DTF permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar CMC 20 Index DTF (CMC20) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é CMC 20 Index DTF (CMC20)

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

Recurso CMC 20 Index DTF

Para uma compreensão mais aprofundada de CMC 20 Index DTF, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do CMC 20 Index DTF
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CMC 20 Index DTF

Última atualização da página: 2026-08-13 03:42:52 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CMC 20 Index DTF (CMC20)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre CMC 20 Index DTF

CMC20USDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CMC20 com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CMC20USDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie CMC 20 Index DTF (CMC20) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CMC 20 Index DTF.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CMC20/USDT
R$666.7178
R$666.7178R$666.7178
0.00%
10.98 (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

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Thinking Cat

Thinking Cat

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+354.00%

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R$1.291892
R$1.291892R$1.291892

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DAPPOS

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R$1.6751084
R$1.6751084R$1.6751084

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The Toad Pepe

The Toad Pepe

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R$0.0472416R$0.0472416

-5.78%

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R$13.852874
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+33.71%

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R$0.00662522R$0.00662522

+27.90%

TradingRazor

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R$0.0234654R$0.0234654

+25.83%

Bitway

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R$1.28764958R$1.28764958

+13.45%

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