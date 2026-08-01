Preço de CMC 20 Index DTF hoje

O preço ao vivo de CMC 20 Index DTF (CMC20) hoje é R$ 128.71, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CMC20 para BRL é de R$ 128.71 por CMC20.

CMC 20 Index DTF ocupa atualmente a posição #8066 em capitalização de mercado, totalizando R$ 10.44M, com um fornecimento em circulação de 81.13K CMC20. Nas últimas 24 horas, CMC20 foi negociado entre R$ 128.69 (mínimo) e R$ 129.72 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,090.573370229922186293, enquanto a mínima histórica foi de R$ 618.6381745198396826.

No desempenho de curto prazo, CMC20 movimentou-se 0.00% na última hora e -0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.42K.

Informações de mercado de CMC 20 Index DTF (CMC20)

Classificação No.8066 Capitalização de mercado R$ 10.44MR$ 10.44M R$ 10.44M Volume (24h) R$ 1.42KR$ 1.42K R$ 1.42K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 10.44MR$ 10.44M R$ 10.44M Fornecimento Circulante 81.13K 81.13K 81.13K Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de CMC 20 Index DTF é R$ 10.44M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.42K. A oferta em circulação de CMC20 é 81.13K, com um fornecimento total de 81133.83153118. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 10.44M.