Análise técnica de Nervos Network (CKB) hoje A página de Análise de Nervos Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CKB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nervos Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nervos Network (CKB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0008235 -- -0.48% -7.14% -49.42%

Indicadores técnicos de Nervos Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nervos Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 7 Neutro 14 Compra 5 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 8 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 6 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.000824 0.000823 R2 0.000823 0.000823 R1 0.000823 0.000823 PP 0.000822 0.000822 S1 0.000822 0.000822 S2 0.000821 0.000822 S3 0.000821 0.000821

Sinais de mercado Nervos Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.54M $8.57 M $9.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.16 M Vendas ativas de 7 dias $0.15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Nervos Network Entrada líquida Preço de CKBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nervos Network (CKB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nervos Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CKB / USDT $0.0008235 $0.0008235 $0.0008235 -0.61% 64.91M (USDT) Negociar CKB / USDC $0.0008232 $0.0008232 $0.0008232 -0.51% 63.97M (USDT) Negociar