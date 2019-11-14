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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nervos Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Nervos Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Nervos Network (CKB) hoje

Análise técnica de Nervos Network (CKB) hoje

A página de Análise de Nervos Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CKB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nervos Network abaixo.

Variação de preço de Nervos Network (CKB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0008235---0.48%-7.14%-49.42%
Saiba mais sobre o preço de Nervos Network

Indicadores técnicos de Nervos Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Nervos Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 7
Neutro 14
Compra 5
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 8Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 6Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.000824
0.000823
R2
0.000823
0.000823
R1
0.000823
0.000823
PP
0.000822
0.000822
S1
0.000822
0.000822
S2
0.000821
0.000822
S3
0.000821
0.000821

Sinais de mercado Nervos Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.54M
$8.57 M
$9.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Nervos Network

Entrada líquidaPreço de CKBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CKB/USDT
$0.0008235
$0.0008235$0.0008235
-0.61%
64.91M (USDT)
CKB/USDC
$0.0008232
$0.0008232$0.0008232
-0.51%
63.97M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CKB
CKB
USD
USD

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