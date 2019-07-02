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Análise técnica de Chiliz (CHZ) hoje

Análise técnica de Chiliz (CHZ) hoje

A página de Análise de Chiliz fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Chiliz abaixo.

Variação de preço de Chiliz (CHZ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0125---2.73%-23.97%-71.43%
Saiba mais sobre o preço de Chiliz

Indicadores técnicos de Chiliz

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Chiliz em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 8
Compra 11
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 3Compra 10
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 6Neutro 5Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01248
0.01247
R2
0.01247
0.01247
R1
0.01247
0.01247
PP
0.01246
0.01246
S1
0.01246
0.01246
S2
0.01245
0.01246
S3
0.01245
0.01245

Sinais de mercado Chiliz

Volume líquido atual de ordens em aberto
-3.32M
$6.23 M
$9.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.12M
Compras ativas de 3 dias
$0.74 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.62 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.14M
Compras ativas de 7 dias
$2.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.84 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Chiliz

Entrada líquidaPreço de CHZUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12$0.07 M0.01
2026-08-11-$0.12 M0.01
2026-08-10-$0.10 M0.01
2026-08-09-$0.26 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CHZ/USDT
$0.0125
$0.0125$0.0125
+0.16%
8.73M (USDT)
CHZ/USDC
$0.0125
$0.0125$0.0125
+0.24%
4.15M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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