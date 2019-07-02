Análise técnica de Chiliz (CHZ) hoje A página de Análise de Chiliz fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CHZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Chiliz abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Chiliz (CHZ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0125 -- -2.73% -23.97% -71.43%

Indicadores técnicos de Chiliz

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Chiliz em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 8 Compra 11 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 3 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 6 Neutro 5 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01248 0.01247 R2 0.01247 0.01247 R1 0.01247 0.01247 PP 0.01246 0.01246 S1 0.01246 0.01246 S2 0.01245 0.01246 S3 0.01245 0.01245

Sinais de mercado Chiliz Volume líquido atual de ordens em aberto -3.32M $6.23 M $9.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.12M Compras ativas de 3 dias $0.74 M Vendas ativas de 3 dias $0.62 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.14M Compras ativas de 7 dias $2.71 M Vendas ativas de 7 dias $2.84 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Chiliz Entrada líquida Preço de CHZUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.07 M 0.01 2026-08-11 -$0.12 M 0.01 2026-08-10 -$0.10 M 0.01 2026-08-09 -$0.26 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Chiliz (CHZ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Chiliz. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CHZ / USDT $0.0125 $0.0125 $0.0125 +0.16% 8.73M (USDT) Negociar CHZ / USDC $0.0125 $0.0125 $0.0125 +0.24% 4.15M (USDT) Negociar