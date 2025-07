CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Nome da criptoCHZ

ClassificaçãoNo.143

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.45%

Fornecimento circulante9,724,521,897

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total9,724,521,897

Taxa circulante%

Data de emissão2019-07-02 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.89147509,2021-03-13

Menor preço0.0040007649349,2019-09-27

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

