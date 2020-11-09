Análise técnica de CONFLUX (CFX) hoje A página de Análise de CONFLUX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CFX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CONFLUX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CONFLUX (CFX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04116 -- +7.35% -3.54% -45.66%

Indicadores técnicos de CONFLUX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CONFLUX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04111 0.04111 R2 0.04111 0.0411 R1 0.0411 0.0411 PP 0.0411 0.0411 S1 0.04109 0.04109 S2 0.04109 0.04109 S3 0.04108 0.04109

Sinais de mercado CONFLUX Volume líquido atual de ordens em aberto 0.25M $12.45 M $12.19 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $1.49 M Vendas ativas de 3 dias $1.50 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.32M Compras ativas de 7 dias $2.10 M Vendas ativas de 7 dias $2.42 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de CONFLUX Entrada líquida Preço de CFXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.04 2026-08-12 -$0.15 M 0.04 2026-08-11 $0.13 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.07 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CONFLUX (CFX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CONFLUX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CFX / USDT $0.04116 $0.04116 $0.04116 -1.27% 1.43M (USDT) Negociar CFX / USDC $0.04112 $0.04112 $0.04112 -1.29% 1.33M (USDT) Negociar