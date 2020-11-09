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Análise técnica de CONFLUX (CFX) hoje

Análise técnica de CONFLUX (CFX) hoje

A página de Análise de CONFLUX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CFX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CONFLUX abaixo.

Variação de preço de CONFLUX (CFX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04116--+7.35%-3.54%-45.66%
Saiba mais sobre o preço de CONFLUX

Indicadores técnicos de CONFLUX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CONFLUX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 2
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04111
0.04111
R2
0.04111
0.0411
R1
0.0411
0.0411
PP
0.0411
0.0411
S1
0.04109
0.04109
S2
0.04109
0.04109
S3
0.04108
0.04109

Sinais de mercado CONFLUX

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.25M
$12.45 M
$12.19 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.49 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.50 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.32M
Compras ativas de 7 dias
$2.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.42 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CONFLUX

Entrada líquidaPreço de CFXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.04
2026-08-12-$0.15 M0.04
2026-08-11$0.13 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.07 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CFX/USDT
$0.04116
$0.04116$0.04116
-1.27%
1.43M (USDT)
CFX/USDC
$0.04112
$0.04112$0.04112
-1.29%
1.33M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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