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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CETUS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CETUS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de CETUS (CETUS) hoje

Análise técnica de CETUS (CETUS) hoje

A página de Análise de CETUS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CETUS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CETUS abaixo.

Variação de preço de CETUS (CETUS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01938--+8.99%+9.24%-39.39%
Saiba mais sobre o preço de CETUS

Indicadores técnicos de CETUS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CETUS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01935
0.01935
R2
0.01935
0.01934
R1
0.01934
0.01934
PP
0.01934
0.01934
S1
0.01933
0.01933
S2
0.01933
0.01933
S3
0.01932
0.01933

Sinais de mercado CETUS

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.13M
$2.15 M
$2.02 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.16 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CETUS

Entrada líquidaPreço de CETUSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.04 M0.02
2026-08-11$0.03 M0.02
2026-08-10-$0.07 M0.02
2026-08-09-$0.11 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie CETUS (CETUS) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CETUS/USDT
$0.01938
$0.01938$0.01938
+0.72%
6.56M (USDT)
CETUS/USDC
$0.01938
$0.01938$0.01938
+0.83%
2.93M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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