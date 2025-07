CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Nome da criptoCETUS

ClassificaçãoNo.364

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.82%

Fornecimento circulante821,014,492

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.821%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.4923777683386451,2024-11-10

Menor preço0.02679612372711401,2023-06-12

Blockchain públicaSUI

ApresentaçãoCetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.