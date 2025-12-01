Preço de Courage The Dog hoje

O preço ao vivo de Courage The Dog (CCDOG) hoje é $ 0.0002301, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CCDOG para USD é de $ 0.0002301 por CCDOG.

Courage The Dog ocupa atualmente a posição #2768 em capitalização de mercado, totalizando $ 230.10K, com um fornecimento em circulação de 1.00B CCDOG. Nas últimas 24 horas, CCDOG foi negociado entre $ 0.0002181 (mínimo) e $ 0.000235 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.007338398743725209, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000171937390596114.

No desempenho de curto prazo, CCDOG movimentou-se -0.05% na última hora e +5.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 43.01K.

Informações de mercado de Courage The Dog (CCDOG)

Classificação No.2768 Capitalização de mercado $ 230.10K$ 230.10K $ 230.10K Volume (24h) $ 43.01K$ 43.01K $ 43.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 230.10K$ 230.10K $ 230.10K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública ETH

