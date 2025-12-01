Tokenomics de Courage The Dog (CCDOG)

Descubra informações essenciais sobre Courage The Dog (CCDOG), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:20:42 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Courage The Dog (CCDOG)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Courage The Dog (CCDOG), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 216.70K
$ 216.70K
Fornecimento total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 216.70K
$ 216.70K
Máximo histórico:
$ 0.007954
$ 0.007954
Mínimo histórico:
$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114
Preço atual:
$ 0.0002167
$ 0.0002167

Informação sobre Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Site oficial:
https://couragethedog.com
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Tokenomics de Courage The Dog (CCDOG): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Courage The Dog (CCDOG) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens CCDOG que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens CCDOG podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do CCDOG, explore o preço em tempo real do token CCDOG!

Como comprar CCDOG

Interessado em adicionar Courage The Dog (CCDOG) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar CCDOG, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de Courage The Dog (CCDOG)

Analisar o histórico de preços de CCDOG ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de CCDOG

Quer saber para onde o CCDOG pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do CCDOG combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"