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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre PancakeSwap, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre PancakeSwap, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de PancakeSwap (CAKE) hoje

Análise técnica de PancakeSwap (CAKE) hoje

A página de Análise de PancakeSwap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CAKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PancakeSwap abaixo.

Variação de preço de PancakeSwap (CAKE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.445--+1.26%+4.55%-6.30%
Saiba mais sobre o preço de PancakeSwap

Indicadores técnicos de PancakeSwap

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PancakeSwap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 7
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 7Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.4446
1.4446
R2
1.4446
1.4445
R1
1.4445
1.4445
PP
1.4445
1.4445
S1
1.4444
1.4444
S2
1.4444
1.4444
S3
1.4443
1.4444

Sinais de mercado PancakeSwap

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$3.46 M
$3.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.87 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.89 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.62 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de PancakeSwap

Entrada líquidaPreço de CAKEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M1.45
2026-08-12$0.01 M1.45
2026-08-11$0.27 M1.45
2026-08-10$0.05 M1.44
2026-08-09$0.02 M1.46

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CAKE/USDT
$1.446
$1.446$1.446
-0.20%
245.25K (USDT)
CAKE/USDC
$1.444
$1.444$1.444
-0.33%
37.93K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1.445 USD