Análise técnica de PancakeSwap (CAKE) hoje A página de Análise de PancakeSwap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CAKE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PancakeSwap abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PancakeSwap (CAKE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.445 -- +1.26% +4.55% -6.30%

Indicadores técnicos de PancakeSwap

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PancakeSwap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 7 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 7 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.4446 1.4446 R2 1.4446 1.4445 R1 1.4445 1.4445 PP 1.4445 1.4445 S1 1.4444 1.4444 S2 1.4444 1.4444 S3 1.4443 1.4444

Sinais de mercado PancakeSwap Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $3.46 M $3.72 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.87 M Vendas ativas de 3 dias $0.89 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $1.64 M Vendas ativas de 7 dias $1.62 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de PancakeSwap Entrada líquida Preço de CAKEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 1.45 2026-08-12 $0.01 M 1.45 2026-08-11 $0.27 M 1.45 2026-08-10 $0.05 M 1.44 2026-08-09 $0.02 M 1.46 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie PancakeSwap (CAKE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PancakeSwap. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CAKE / USDT $1.446 $1.446 $1.446 -0.20% 245.25K (USDT) Negociar CAKE / USDC $1.444 $1.444 $1.444 -0.33% 37.93K (USDT) Negociar