Mais sobre CAKE
Informações sobre preços de CAKE
O que é CAKE
Whitepaper de CAKE
Site oficial do CAKE
Tokenomics de CAKE
Previsão de preço de CAKE
Histórico de preço de CAKE
Guia de compra de CAKE
Conversor de CAKE para moeda Fiat
Spot CAKE
Futuros USDT-M de CAKE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de PancakeSwap (CAKE) hoje
Variação de preço de PancakeSwap (CAKE)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$1.445
|--
|+1.26%
|+4.55%
|-6.30%
Indicadores técnicos de PancakeSwap
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PancakeSwap em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 0
|Compra 10
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 1
|Neutro 7
|Compra 4
Sinais de mercado PancakeSwap
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de PancakeSwap
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.02 M
|1.45
|2026-08-12
|$0.01 M
|1.45
|2026-08-11
|$0.27 M
|1.45
|2026-08-10
|$0.05 M
|1.44
|2026-08-09
|$0.02 M
|1.46
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre PancakeSwap
Negocie PancakeSwap (CAKE) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PancakeSwap.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.