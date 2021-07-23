Análise técnica de Coin98 (C98) hoje A página de Análise de Coin98 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de C98, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Coin98 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Coin98 (C98) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01378 -- +9.19% +2.07% -37.82%

Indicadores técnicos de Coin98

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Coin98 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 15 Compra 2 Médias móveis : Neutro Venda 5 Neutro 9 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01377 0.01376 R2 0.01376 0.01376 R1 0.01376 0.01376 PP 0.01375 0.01375 S1 0.01375 0.01375 S2 0.01374 0.01375 S3 0.01374 0.01374

Sinais de mercado Coin98 Volume líquido atual de ordens em aberto -1.69M $12.70 M $14.39 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $1.95 M Vendas ativas de 7 dias $1.94 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Coin98 Entrada líquida Preço de C98USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.08 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Coin98 (C98) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Coin98. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h C98 / USDT $0.01378 $0.01378 $0.01378 -0.27% 5.45M (USDT) Negociar