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Análise técnica de Coin98 (C98) hoje

Análise técnica de Coin98 (C98) hoje

A página de Análise de Coin98 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de C98, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Coin98 abaixo.

Variação de preço de Coin98 (C98)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01378--+9.19%+2.07%-37.82%
Saiba mais sobre o preço de Coin98

Indicadores técnicos de Coin98

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Coin98 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 15
Compra 2
Médias móveis:NeutroVenda 5Neutro 9Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01377
0.01376
R2
0.01376
0.01376
R1
0.01376
0.01376
PP
0.01375
0.01375
S1
0.01375
0.01375
S2
0.01374
0.01375
S3
0.01374
0.01374

Sinais de mercado Coin98

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.69M
$12.70 M
$14.39 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.95 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.94 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Coin98

Entrada líquidaPreço de C98USDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.08 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
C98/USDT
$0.01378
$0.01378$0.01378
-0.27%
5.45M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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