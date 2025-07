BTC

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Nome da criptoBTC

ClassificaçãoNo.1

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.6093%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)369,773.51%

Fornecimento circulante19,893,796

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total19,893,796

Taxa circulante0.9473%

Data de emissão2008-11-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.0025 USDT

Máximo histórico123091.61280136797,2025-07-14

Menor preço0.04864654,2010-07-14

Blockchain públicaBTC

