Análise técnica de Bonk (BONK) hoje A página de Análise de Bonk fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BONK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bonk abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bonk (BONK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000002241 -- -19.68% -40.47% -68.04%

Fluxo de capital de Bonk Entrada líquida Preço de BONKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.19 M 0.00 2026-08-11 -$0.34 M 0.00 2026-08-10 -$0.10 M 0.00 2026-08-09 -$0.15 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bonk (BONK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bonk. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BONK / USDT $0.000002245 $0.000002245 $0.000002245 +0.40% 169.43B (USDT) Negociar BONK / USDC $0.00000224 $0.00000224 $0.00000224 +0.22% 24.18B (USDT) Negociar