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Análise técnica de Bonk (BONK) hoje
Variação de preço de Bonk (BONK)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.000002241
|--
|-19.68%
|-40.47%
|-68.04%
Fluxo de capital de Bonk
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.19 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.34 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.10 M
|0.00
|2026-08-09
|-$0.15 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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