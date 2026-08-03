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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Boba, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Boba, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Boba (BOBA) hoje

Análise técnica de Boba (BOBA) hoje

A página de Análise de Boba fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BOBA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Boba abaixo.

Variação de preço de Boba (BOBA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01886---1.16%-5.56%-29.21%
Saiba mais sobre o preço de Boba

Indicadores técnicos de Boba

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Boba em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 13
Neutro 7
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01885
0.01885
R2
0.01885
0.01884
R1
0.01884
0.01884
PP
0.01884
0.01884
S1
0.01883
0.01883
S2
0.01883
0.01883
S3
0.01882
0.01883

Sinais de mercado Boba

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.29M
$1.45 M
$1.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.42 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Boba

Entrada líquidaPreço de BOBAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.01 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BOBA/USDT
$0.01886
$0.01886$0.01886
-1.41%
3.20M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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