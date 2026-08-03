Análise técnica de Boba (BOBA) hoje A página de Análise de Boba fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BOBA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Boba abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Boba (BOBA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01886 -- -1.16% -5.56% -29.21%

Indicadores técnicos de Boba

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Boba em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 13 Neutro 7 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01885 0.01885 R2 0.01885 0.01884 R1 0.01884 0.01884 PP 0.01884 0.01884 S1 0.01883 0.01883 S2 0.01883 0.01883 S3 0.01882 0.01883

Sinais de mercado Boba Volume líquido atual de ordens em aberto -0.29M $1.45 M $1.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.42 M Vendas ativas de 7 dias $0.42 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Boba Entrada líquida Preço de BOBAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.01 M 0.02 2026-08-10 -$0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Boba (BOBA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Boba. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BOBA / USDT $0.01886 $0.01886 $0.01886 -1.41% 3.20M (USDT) Negociar