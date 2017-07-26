Análise técnica de Binance Coin (BNB) hoje A página de Análise de Binance Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BNB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Binance Coin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Binance Coin (BNB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $610.53 -- +1.66% +7.81% -10.25%

Indicadores técnicos de Binance Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Binance Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 19 Neutro 4 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 611.5666 611.5333 R2 611.5333 611.4951 R1 611.4666 611.4715 PP 611.4333 611.4333 S1 611.3666 611.3951 S2 611.3333 611.3715 S3 611.2666 611.3333

Sinais de mercado Binance Coin Volume líquido atual de ordens em aberto 1.10M $40.73 M $39.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -2.99M Compras ativas de 3 dias $18.71 M Vendas ativas de 3 dias $21.70 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.71M Compras ativas de 7 dias $49.20 M Vendas ativas de 7 dias $48.48 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Binance Coin Entrada líquida Preço de BNBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.45 M 610.75 2026-08-12 $0.67 M 610.87 2026-08-11 $6.26 M 608.43 2026-08-10 -$0.55 M 601.04 2026-08-09 -$1.34 M 608.59 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Binance Coin (BNB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Binance Coin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BNB / USDT $610.52 $610.52 $610.52 -0.05% 22.92K (USDT) Negociar BNB / USDC $610.38 $610.38 $610.38 +0.01% 77.89 (USDT) Negociar BNB / USD1 $610.19 $610.19 $610.19 +0.08% 596.51 (USDT) Negociar