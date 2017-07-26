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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Binance Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Binance Coin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Binance Coin (BNB) hoje

Análise técnica de Binance Coin (BNB) hoje

A página de Análise de Binance Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BNB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Binance Coin abaixo.

Variação de preço de Binance Coin (BNB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$610.53--+1.66%+7.81%-10.25%
Saiba mais sobre o preço de Binance Coin

Indicadores técnicos de Binance Coin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Binance Coin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 19
Neutro 4
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
611.5666
611.5333
R2
611.5333
611.4951
R1
611.4666
611.4715
PP
611.4333
611.4333
S1
611.3666
611.3951
S2
611.3333
611.3715
S3
611.2666
611.3333

Sinais de mercado Binance Coin

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.10M
$40.73 M
$39.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-2.99M
Compras ativas de 3 dias
$18.71 M
Vendas ativas de 3 dias
$21.70 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.71M
Compras ativas de 7 dias
$49.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$48.48 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Binance Coin

Entrada líquidaPreço de BNBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.45 M610.75
2026-08-12$0.67 M610.87
2026-08-11$6.26 M608.43
2026-08-10-$0.55 M601.04
2026-08-09-$1.34 M608.59

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Binance Coin (BNB) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Binance Coin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BNB/USDT
$610.52
$610.52$610.52
-0.05%
22.92K (USDT)
BNB/USDC
$610.38
$610.38$610.38
+0.01%
77.89 (USDT)
BNB/USD1
$610.19
$610.19$610.19
+0.08%
596.51 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BNB para USD

Montante

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 610.53 USD