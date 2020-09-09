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Análise técnica de Bella (BEL) hoje

Análise técnica de Bella (BEL) hoje

A página de Análise de Bella fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bella abaixo.

Variação de preço de Bella (BEL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.10365--+5.20%+0.93%-11.13%
Saiba mais sobre o preço de Bella

Indicadores técnicos de Bella

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bella em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 3
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.10354
0.10352
R2
0.10352
0.10351
R1
0.10351
0.1035
PP
0.10349
0.10349
S1
0.10348
0.10348
S2
0.10346
0.10347
S3
0.10345
0.10346

Sinais de mercado Bella

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.57M
$13.97 M
$16.54 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bella

Entrada líquidaPreço de BELUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.10
2026-08-12-$0.02 M0.10
2026-08-11-$0.11 M0.10
2026-08-10-$0.13 M0.11
2026-08-09-$0.12 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BEL/USDT
$0.10365
$0.10365$0.10365
-0.16%
546.80K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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