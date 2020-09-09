Análise técnica de Bella (BEL) hoje A página de Análise de Bella fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bella abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bella (BEL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.10365 -- +5.20% +0.93% -11.13%

Indicadores técnicos de Bella

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bella em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 3 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.10354 0.10352 R2 0.10352 0.10351 R1 0.10351 0.1035 PP 0.10349 0.10349 S1 0.10348 0.10348 S2 0.10346 0.10347 S3 0.10345 0.10346

Sinais de mercado Bella Volume líquido atual de ordens em aberto -2.57M $13.97 M $16.54 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bella Entrada líquida Preço de BELUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.10 2026-08-12 -$0.02 M 0.10 2026-08-11 -$0.11 M 0.10 2026-08-10 -$0.13 M 0.11 2026-08-09 -$0.12 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bella (BEL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bella. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BEL / USDT $0.10365 $0.10365 $0.10365 -0.16% 546.80K (USDT) Negociar