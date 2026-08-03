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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Beam, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Beam, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Beam (BEAMX) hoje

Análise técnica de Beam (BEAMX) hoje

A página de Análise de Beam fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEAMX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Beam abaixo.

Variação de preço de Beam (BEAMX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001354---5.85%-11.85%-30.75%
Saiba mais sobre o preço de Beam

Indicadores técnicos de Beam

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Beam em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 11
Neutro 8
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 9Neutro 5Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001354
0.001354
R2
0.001354
0.001353
R1
0.001353
0.001353
PP
0.001353
0.001353
S1
0.001352
0.001352
S2
0.001352
0.001352
S3
0.001351
0.001352

Sinais de mercado Beam

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.13M
$1.12 M
$0.98 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Beam

Entrada líquidaPreço de BEAMXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Beam (BEAMX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Beam.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BEAMX/USDT
$0.001354
$0.001354$0.001354
-0.66%
39.66M (USDT)
BEAMX/USDC
$0.001353
$0.001353$0.001353
-0.51%
40.15M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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