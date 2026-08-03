Análise técnica de Beam (BEAMX) hoje A página de Análise de Beam fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEAMX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Beam abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Beam (BEAMX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001354 -- -5.85% -11.85% -30.75%

Indicadores técnicos de Beam

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Beam em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 11 Neutro 8 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 9 Neutro 5 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001354 0.001354 R2 0.001354 0.001353 R1 0.001353 0.001353 PP 0.001353 0.001353 S1 0.001352 0.001352 S2 0.001352 0.001352 S3 0.001351 0.001352

Sinais de mercado Beam Volume líquido atual de ordens em aberto 0.13M $1.12 M $0.98 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Beam Entrada líquida Preço de BEAMXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Beam (BEAMX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Beam. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BEAMX / USDT $0.001354 $0.001354 $0.001354 -0.66% 39.66M (USDT) Negociar BEAMX / USDC $0.001353 $0.001353 $0.001353 -0.51% 40.15M (USDT) Negociar