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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Beldex, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Beldex, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Beldex (BDX) hoje

Análise técnica de Beldex (BDX) hoje

A página de Análise de Beldex fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BDX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Beldex abaixo.

Variação de preço de Beldex (BDX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08629--+1.56%-8.29%+9.10%
Saiba mais sobre o preço de Beldex

Indicadores técnicos de Beldex

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Beldex em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 8
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 8Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0865
0.0864
R2
0.0864
0.0862
R1
0.0862
0.0862
PP
0.0861
0.0861
S1
0.0858
0.0859
S2
0.0857
0.0859
S3
0.0855
0.0857

Sinais de mercado Beldex

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$0.25 M
$0.31 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Beldex

Entrada líquidaPreço de BDXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BDX/USDT
$0.08626
$0.08626$0.08626
+0.57%
18.08M (USDT)
BDX/BTC
$0.0000013596
$0.0000013596$0.0000013596
+0.35%
13.01M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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