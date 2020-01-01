Análise técnica de Beldex (BDX) hoje A página de Análise de Beldex fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BDX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Beldex abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Beldex (BDX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08629 -- +1.56% -8.29% +9.10%

Indicadores técnicos de Beldex

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Beldex em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 8 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 8 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0865 0.0864 R2 0.0864 0.0862 R1 0.0862 0.0862 PP 0.0861 0.0861 S1 0.0858 0.0859 S2 0.0857 0.0859 S3 0.0855 0.0857

Sinais de mercado Beldex Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $0.25 M $0.31 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Beldex Entrada líquida Preço de BDXUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Beldex (BDX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Beldex. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BDX / USDT $0.08626 $0.08626 $0.08626 +0.57% 18.08M (USDT) Negociar BDX / BTC $0.0000013596 $0.0000013596 $0.0000013596 +0.35% 13.01M (USDT) Negociar