Análise técnica de FC Barcelona FT (BAR) hoje
Variação de preço de FC Barcelona FT (BAR)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.2632
|--
|-1.72%
|-0.65%
|-37.68%
Fluxo de capital de FC Barcelona FT
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.26
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.27
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.26
|2026-08-10
|-$0.03 M
|0.27
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.27
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