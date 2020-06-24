Análise técnica de balancer (BAL) hoje A página de Análise de balancer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de balancer abaixo. Cadastrar

Variação de preço de balancer (BAL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.10505 -- -3.67% +10.85% -31.07%

Fluxo de capital de Balancer Entrada líquida Preço de BALUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.11 2026-08-12 $0.00 M 0.11 2026-08-11 $0.00 M 0.10 2026-08-10 $0.00 M 0.11 2026-08-09 -$0.01 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie balancer (BAL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o balancer. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BAL / USDT $0.10503 $0.10503 $0.10503 -1.04% 590.56K (USDT) Negociar