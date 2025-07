BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Nome da criptoBAL

ClassificaçãoNo.426

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)17.89%

Fornecimento circulante64,492,481.34304979

Fornecimento máximo96,150,704

Fornecimento total69,112,383.91874464

Taxa circulante0.6707%

Data de emissão2020-06-24 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico74.77226165,2021-05-04

Menor preço0.7530492732247144,2025-04-08

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

