Preço de Bagwork hoje

O preço ao vivo de Bagwork (BAGWORK) hoje é $ 0.002879, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAGWORK para USD é de $ 0.002879 por BAGWORK.

Bagwork ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BAGWORK. Nas últimas 24 horas, BAGWORK foi negociado entre $ 0.0026041 (mínimo) e $ 0.005 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BAGWORK movimentou-se -4.02% na última hora e -25.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 87.76K.

Informações de mercado de Bagwork (BAGWORK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 87.76K$ 87.76K $ 87.76K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

