Preço de PlaysOut hoje

O preço ao vivo de PlaysOut (PLAY) hoje é $ 0.02985, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLAY para USD é de $ 0.02985 por PLAY.

PlaysOut ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PLAY. Nas últimas 24 horas, PLAY foi negociado entre $ 0.02846 (mínimo) e $ 0.03041 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PLAY movimentou-se -1.20% na última hora e +6.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.22K.

Informações de mercado de PlaysOut (PLAY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 149.25M$ 149.25M $ 149.25M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de PlaysOut é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.22K. A oferta em circulação de PLAY é --, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 149.25M.