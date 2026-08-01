Preço de AixPlay hoje

O preço ao vivo de AixPlay (AIXPLAY) hoje é R$ 0.0001023, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIXPLAY para BRL é de R$ 0.0001023 por AIXPLAY.

AixPlay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AIXPLAY. Nas últimas 24 horas, AIXPLAY foi negociado entre R$ 0.0001017 (mínimo) e R$ 0.0001109 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AIXPLAY movimentou-se -0.68% na última hora e -7.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.74K.

Informações de mercado de AixPlay (AIXPLAY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 54.74KR$ 54.74K R$ 54.74K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.93MR$ 1.93M R$ 1.93M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de AixPlay é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.74K. A oferta em circulação de AIXPLAY é --, com um fornecimento total de 18827566155. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.93M.