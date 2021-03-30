Análise técnica de Axie Infinity (AXS) hoje A página de Análise de Axie Infinity fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AXS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Axie Infinity abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Axie Infinity (AXS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.8667 -- -0.10% -11.72% -32.32%

Indicadores técnicos de Axie Infinity

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Axie Infinity em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.8654 0.8653 R2 0.8653 0.8653 R1 0.8653 0.8653 PP 0.8652 0.8652 S1 0.8652 0.8652 S2 0.8651 0.8652 S3 0.8651 0.8651

Sinais de mercado Axie Infinity Volume líquido atual de ordens em aberto -0.68M $9.83 M $10.51 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.45 M Vendas ativas de 3 dias $0.42 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.10M Compras ativas de 7 dias $1.85 M Vendas ativas de 7 dias $1.95 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Axie Infinity Entrada líquida Preço de AXSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.86 2026-08-12 $0.07 M 0.88 2026-08-11 $0.02 M 0.88 2026-08-10 -$0.07 M 0.92 2026-08-09 $0.06 M 0.90 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Axie Infinity (AXS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Axie Infinity. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AXS / USDT $0.8667 $0.8667 $0.8667 -1.11% 71.54K (USDT) Negociar AXS / USDC $0.8645 $0.8645 $0.8645 -1.44% 62.08K (USDT) Negociar