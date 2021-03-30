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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Axie Infinity, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Axie Infinity, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Axie Infinity (AXS) hoje

Análise técnica de Axie Infinity (AXS) hoje

A página de Análise de Axie Infinity fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AXS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Axie Infinity abaixo.

Variação de preço de Axie Infinity (AXS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.8667---0.10%-11.72%-32.32%
Saiba mais sobre o preço de Axie Infinity

Indicadores técnicos de Axie Infinity

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Axie Infinity em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.8654
0.8653
R2
0.8653
0.8653
R1
0.8653
0.8653
PP
0.8652
0.8652
S1
0.8652
0.8652
S2
0.8651
0.8652
S3
0.8651
0.8651

Sinais de mercado Axie Infinity

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.68M
$9.83 M
$10.51 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.45 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.42 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.10M
Compras ativas de 7 dias
$1.85 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.95 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Axie Infinity

Entrada líquidaPreço de AXSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.86
2026-08-12$0.07 M0.88
2026-08-11$0.02 M0.88
2026-08-10-$0.07 M0.92
2026-08-09$0.06 M0.90

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AXS/USDT
$0.8667
$0.8667$0.8667
-1.11%
71.54K (USDT)
AXS/USDC
$0.8645
$0.8645$0.8645
-1.44%
62.08K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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