Análise técnica de AVA (AVA) hoje A página de Análise de AVA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AVA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AVA (AVA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1864 -- +1.30% +18.12% -30.87%

Indicadores técnicos de AVA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AVA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1865 0.1864 R2 0.1864 0.1863 R1 0.1863 0.1863 PP 0.1862 0.1862 S1 0.1861 0.1861 S2 0.186 0.1861 S3 0.1859 0.186

Sinais de mercado AVA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.43M $6.43 M $6.85 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.09 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de AVA Entrada líquida Preço de AVAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.19 2026-08-12 $0.01 M 0.19 2026-08-11 -$0.03 M 0.19 2026-08-10 -$0.02 M 0.20 2026-08-09 -$0.03 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AVA (AVA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AVA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AVA / USDT $0.1864 $0.1864 $0.1864 -0.37% 278.64K (USDT) Negociar