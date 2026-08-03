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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AVA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre AVA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de AVA (AVA) hoje

Análise técnica de AVA (AVA) hoje

A página de Análise de AVA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AVA abaixo.

Variação de preço de AVA (AVA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1864--+1.30%+18.12%-30.87%
Saiba mais sobre o preço de AVA

Indicadores técnicos de AVA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AVA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1865
0.1864
R2
0.1864
0.1863
R1
0.1863
0.1863
PP
0.1862
0.1862
S1
0.1861
0.1861
S2
0.186
0.1861
S3
0.1859
0.186

Sinais de mercado AVA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.43M
$6.43 M
$6.85 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de AVA

Entrada líquidaPreço de AVAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.19
2026-08-12$0.01 M0.19
2026-08-11-$0.03 M0.19
2026-08-10-$0.02 M0.20
2026-08-09-$0.03 M0.20

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AVA/USDT
$0.1864
$0.1864$0.1864
-0.37%
278.64K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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