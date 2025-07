AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

Nome da criptoAVA

ClassificaçãoNo.603

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%14,14

Fornecimento circulante68.832.267

Fornecimento máximo100.000.000

Fornecimento total68.832.267

Taxa circulante0.6883%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.47585961,2021-04-14

Menor preço0.0439477,2018-08-14

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

