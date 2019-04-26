Análise técnica de ARPA (ARPA) hoje A página de Análise de ARPA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARPA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ARPA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ARPA (ARPA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008664 -- +3.22% +0.44% -23.88%

Indicadores técnicos de ARPA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ARPA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.008664 0.008663 R2 0.008663 0.008662 R1 0.008662 0.008662 PP 0.008661 0.008661 S1 0.00866 0.00866 S2 0.008659 0.00866 S3 0.008658 0.008659

Sinais de mercado ARPA Volume líquido atual de ordens em aberto -0.78M $16.34 M $17.12 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ARPA Entrada líquida Preço de ARPAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 -$0.05 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ARPA (ARPA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ARPA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ARPA / USDT $0.008668 $0.008668 $0.008668 +0.23% 7.95M (USDT) Negociar