Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ARPA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ARPA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ARPA

Informações sobre preços de ARPA

O que é ARPA

Whitepaper de ARPA

Site oficial do ARPA

Tokenomics de ARPA

Previsão de preço de ARPA

Histórico de preço de ARPA

Guia de compra de ARPA

Conversor de ARPA para moeda Fiat

Spot ARPA

Futuros USDT-M de ARPA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de ARPA (ARPA) hoje

Análise técnica de ARPA (ARPA) hoje

A página de Análise de ARPA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARPA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ARPA abaixo.

Variação de preço de ARPA (ARPA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008664--+3.22%+0.44%-23.88%
Saiba mais sobre o preço de ARPA

Indicadores técnicos de ARPA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ARPA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.008664
0.008663
R2
0.008663
0.008662
R1
0.008662
0.008662
PP
0.008661
0.008661
S1
0.00866
0.00866
S2
0.008659
0.00866
S3
0.008658
0.008659

Sinais de mercado ARPA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.78M
$16.34 M
$17.12 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ARPA

Entrada líquidaPreço de ARPAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10-$0.05 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre ARPA

Negocie ARPA (ARPA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ARPA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ARPA/USDT
$0.008668
$0.008668$0.008668
+0.23%
7.95M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ARPA para USD

Montante

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0.008664 USD