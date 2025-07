ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Nome da criptoARPA

ClassificaçãoNo.667

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%1,06

Fornecimento circulante1.519.586.598,3877385

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1.999.999.999,9877386

Taxa circulante%

Data de emissão2019-04-26 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0,02 USDT

Máximo histórico0.2751607677412158,2021-11-03

Menor preço0.00348694370424,2020-03-13

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

