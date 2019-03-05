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Análise técnica de AnkrNetwork (ANKR) hoje

Análise técnica de AnkrNetwork (ANKR) hoje

A página de Análise de AnkrNetwork fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ANKR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AnkrNetwork abaixo.

Variação de preço de AnkrNetwork (ANKR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003424---1.50%-3.47%-33.00%
Saiba mais sobre o preço de AnkrNetwork

Indicadores técnicos de AnkrNetwork

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do AnkrNetwork em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 9
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 7Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003423
0.003422
R2
0.003422
0.003422
R1
0.003422
0.003422
PP
0.003421
0.003421
S1
0.003421
0.003421
S2
0.00342
0.003421
S3
0.00342
0.00342

Sinais de mercado AnkrNetwork

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.41M
$2.13 M
$1.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de AnkrNetwork

Entrada líquidaPreço de ANKRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ANKR/USDT
$0.003428
$0.003428$0.003428
+0.14%
15.73M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ANKR
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