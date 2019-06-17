Análise técnica de Algorand (ALGO) hoje A página de Análise de Algorand fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALGO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Algorand abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Algorand (ALGO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07903 -- -11.80% -5.06% -34.28%

Indicadores técnicos de Algorand

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Algorand em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 15 Neutro 1 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07894 0.07893 R2 0.07893 0.07893 R1 0.07893 0.07893 PP 0.07892 0.07892 S1 0.07892 0.07892 S2 0.07891 0.07892 S3 0.07891 0.07891

Sinais de mercado Algorand Volume líquido atual de ordens em aberto -0.35M $2.29 M $2.64 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.10M Compras ativas de 3 dias $2.74 M Vendas ativas de 3 dias $2.84 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.83M Compras ativas de 7 dias $7.87 M Vendas ativas de 7 dias $7.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Algorand Entrada líquida Preço de ALGOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.10 M 0.08 2026-08-12 -$0.05 M 0.08 2026-08-11 -$0.42 M 0.08 2026-08-10 -$2.23 M 0.08 2026-08-09 $0.06 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Algorand (ALGO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Algorand. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ALGO / USDT $0.07905 $0.07905 $0.07905 -0.18% 1.14M (USDT) Negociar ALGO / USDC $0.079 $0.079 $0.079 -0.10% 323.11K (USDT) Negociar