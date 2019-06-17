Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Algorand, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Algorand, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ALGO

Informações sobre preços de ALGO

O que é ALGO

Whitepaper de ALGO

Site oficial do ALGO

Tokenomics de ALGO

Previsão de preço de ALGO

Histórico de preço de ALGO

Guia de compra de ALGO

Conversor de ALGO para moeda Fiat

Spot ALGO

Futuros USDT-M de ALGO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Algorand (ALGO) hoje

Análise técnica de Algorand (ALGO) hoje

A página de Análise de Algorand fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALGO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Algorand abaixo.

Variação de preço de Algorand (ALGO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07903---11.80%-5.06%-34.28%
Saiba mais sobre o preço de Algorand

Indicadores técnicos de Algorand

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Algorand em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 15
Neutro 1
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07894
0.07893
R2
0.07893
0.07893
R1
0.07893
0.07893
PP
0.07892
0.07892
S1
0.07892
0.07892
S2
0.07891
0.07892
S3
0.07891
0.07891

Sinais de mercado Algorand

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.35M
$2.29 M
$2.64 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.10M
Compras ativas de 3 dias
$2.74 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.84 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.83M
Compras ativas de 7 dias
$7.87 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Algorand

Entrada líquidaPreço de ALGOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.10 M0.08
2026-08-12-$0.05 M0.08
2026-08-11-$0.42 M0.08
2026-08-10-$2.23 M0.08
2026-08-09$0.06 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Algorand

Negocie Algorand (ALGO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Algorand.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ALGO/USDT
$0.07905
$0.07905$0.07905
-0.18%
1.14M (USDT)
ALGO/USDC
$0.079
$0.079$0.079
-0.10%
323.11K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ALGO para USD

Montante

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.07903 USD