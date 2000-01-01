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Principais tokens de Trading Bots por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Trading Bots. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0,0120387
+0,81%
+0,07%
+28,73%
$ 2,95M
$ 25,73K
2
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0,00183991
-0,79%
+1,12%
+362,02%
$ 1,84M
$ 565,20K
3
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0,00104467
+0,05%
-0,00%
-14,44%
$ 1,04M
$ 759,43
4
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0,0102294
0,00%
--
-13,27%
$ 971,79K
$ 1,61K
5
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0,00096067
+0,36%
-0,02%
-8,35%
$ 960,58K
$ 37,70K
6
uTrade
uTrade
UTT
$ 0,222959
-0,01%
+0,01%
+6,19%
$ 935,85K
$ 163,03K
7
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0,00893578
+0,52%
+0,20%
+20,21%
$ 735,03K
$ 100,69K
8
Surge
Surge
SURGE
$ 0,02680262
+0,06%
+0,01%
-12,10%
$ 670,07K
$ 1,71K
9
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0,00457617
+0,35%
--
+4,03%
$ 653,56K
$ 33,03
10
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0,00257822
+0,75%
+0,03%
+15,34%
$ 375,69K
$ 17,55K
11
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0,00036217
+0,73%
-0,06%
-22,29%
$ 362,17K
$ 5,12K
12
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2,17E-6
0,00%
+0,60%
0,00%
$ 217,50K
--
13
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0,00017075
+0,59%
-0,14%
-71,53%
$ 170,75K
$ 1,09K
14
okbet
okbet
OK
$ 6,24E-5
0,00%
-0,10%
-7,43%
$ 62,39K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0,00059247
+0,24%
--
-0,53%
$ 59,25K
$ 3,48
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4,188E-5
0,00%
-5,60%
0,00%
$ 20,94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1,67844E-7
0,00%
-0,90%
+9,45%
$ 16,78K
--
18
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0,00010596
0,00%
--
0,00%
$ 13,33K
$ 1,08
19
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1,904E-5
0,00%
+3,10%
+4,62%
$ 13,32K
--
20
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1,299E-5
0,00%
-1,20%
0,00%
$ 12,99K
--
21
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9,91E-6
0,00%
+3,70%
+3,66%
$ 9,47K
--
22
PipTrade by Virtuals
PipTrade by Virtuals
PIP
$ 9,4E-6
0,00%
-1,10%
+0,86%
$ 9,40K
--
23
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0,04194
+0,34%
-1,21%
-4,47%
--
$ 168,93M
24
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0,6136
-0,40%
+1,47%
-4,71%
--
$ 128,39K
25
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0,00018542
+0,53%
+0,01%
-8,43%
--
$ 2,04B
26
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0,0005285
+0,44%
+0,28%
-2,20%
--
$ 33,77M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Trading Bots e por que são populares?
Tokens de Trading Bots representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $12.11M.
Qual é o token de Trading Bots com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Trading Bots acompanhados na MEXC, ALG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Trading Bots existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Trading Bots, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Trading Bots incluem ALTT, PCULE, CRONUS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Trading Bots?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Trading Bots é de aproximadamente $12.11M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Trading Bots, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.