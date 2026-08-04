Análise técnica de Arsenal Fan Token (AFC) hoje A página de Análise de Arsenal Fan Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AFC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arsenal Fan Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Arsenal Fan Token (AFC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1647 -- -1.15% +4.10% -69.88%

Fluxo de capital de Arsenal Fan Token Entrada líquida Preço de AFCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-04 $0.00 M 0.17 2026-08-03 -$0.01 M 0.17 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Arsenal Fan Token (AFC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arsenal Fan Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AFC / USDT $0.1648 $0.1648 $0.1648 0.00% 354.97K (USDT) Negociar