Análise técnica de Alchemy (ACH) hoje A página de Análise de Alchemy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alchemy abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Alchemy (ACH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004224 -- -3.08% -2.61% -46.02%

Indicadores técnicos de Alchemy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alchemy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 3 Compra 14 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004225 0.004224 R2 0.004224 0.004224 R1 0.004224 0.004224 PP 0.004223 0.004223 S1 0.004223 0.004223 S2 0.004222 0.004223 S3 0.004222 0.004222

Sinais de mercado Alchemy Volume líquido atual de ordens em aberto -0.93M $5.42 M $6.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.17 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.60 M Vendas ativas de 7 dias $0.61 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Alchemy Entrada líquida Preço de ACHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.07 M 0.00 2026-08-09 $0.08 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Alchemy (ACH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Alchemy. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ACH / USDT $0.004227 $0.004227 $0.004227 +1.65% 13.36M (USDT) Negociar ACH / USDC $0.004226 $0.004226 $0.004226 +1.61% 12.79M (USDT) Negociar