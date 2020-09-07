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Análise técnica de Alchemy (ACH) hoje

Análise técnica de Alchemy (ACH) hoje

A página de Análise de Alchemy fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Alchemy abaixo.

Variação de preço de Alchemy (ACH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004224---3.08%-2.61%-46.02%
Saiba mais sobre o preço de Alchemy

Indicadores técnicos de Alchemy

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Alchemy em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 3
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004225
0.004224
R2
0.004224
0.004224
R1
0.004224
0.004224
PP
0.004223
0.004223
S1
0.004223
0.004223
S2
0.004222
0.004223
S3
0.004222
0.004222

Sinais de mercado Alchemy

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.93M
$5.42 M
$6.35 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.61 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Alchemy

Entrada líquidaPreço de ACHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.07 M0.00
2026-08-09$0.08 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ACH/USDT
$0.004227
$0.004227$0.004227
+1.65%
13.36M (USDT)
ACH/USDC
$0.004226
$0.004226$0.004226
+1.61%
12.79M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ACH
USD
USD

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