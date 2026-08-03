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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Fusionist, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Fusionist, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Fusionist (ACE) hoje

Análise técnica de Fusionist (ACE) hoje

A página de Análise de Fusionist fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fusionist abaixo.

Variação de preço de Fusionist (ACE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1086--+54.76%+56.37%-17.79%
Saiba mais sobre o preço de Fusionist

Indicadores técnicos de Fusionist

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fusionist em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.10876
0.1087
R2
0.1087
0.10864
R1
0.10859
0.1086
PP
0.10853
0.10853
S1
0.10842
0.10847
S2
0.10836
0.10843
S3
0.10825
0.10836

Sinais de mercado Fusionist

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.95 M
$2.15 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$2.22 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.19 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.16M
Compras ativas de 7 dias
$35.89 M
Vendas ativas de 7 dias
$35.73 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Fusionist

Entrada líquidaPreço de ACEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.11
2026-08-12$0.05 M0.11
2026-08-11-$0.34 M0.11
2026-08-10-$0.26 M0.12
2026-08-09-$0.78 M0.12

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ACE/USDT
$0.1086
$0.1086$0.1086
-0.42%
1.98M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.1086 USD