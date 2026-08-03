Análise técnica de Fusionist (ACE) hoje A página de Análise de Fusionist fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fusionist abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Fusionist (ACE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1086 -- +54.76% +56.37% -17.79%

Indicadores técnicos de Fusionist

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fusionist em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 2 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.10876 0.1087 R2 0.1087 0.10864 R1 0.10859 0.1086 PP 0.10853 0.10853 S1 0.10842 0.10847 S2 0.10836 0.10843 S3 0.10825 0.10836

Sinais de mercado Fusionist Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.95 M $2.15 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $2.22 M Vendas ativas de 3 dias $2.19 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.16M Compras ativas de 7 dias $35.89 M Vendas ativas de 7 dias $35.73 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Fusionist Entrada líquida Preço de ACEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.11 2026-08-12 $0.05 M 0.11 2026-08-11 -$0.34 M 0.11 2026-08-10 -$0.26 M 0.12 2026-08-09 -$0.78 M 0.12 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Fusionist (ACE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fusionist. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ACE / USDT $0.1086 $0.1086 $0.1086 -0.42% 1.98M (USDT) Negociar