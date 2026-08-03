Análise técnica de Acala Token (ACA) hoje A página de Análise de Acala Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Acala Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Acala Token (ACA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0005259 -- +82.79% +52.92% -34.88%

Fluxo de capital de Acala Token Entrada líquida Preço de ACAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Acala Token (ACA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Acala Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ACA / USDT $0.0005259 $0.0005259 $0.0005259 +3.89% 114.48M (USDT) Negociar