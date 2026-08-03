Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Acala Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Acala Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ACA

Informações sobre preços de ACA

O que é ACA

Whitepaper de ACA

Site oficial do ACA

Tokenomics de ACA

Previsão de preço de ACA

Histórico de preço de ACA

Guia de compra de ACA

Conversor de ACA para moeda Fiat

Spot ACA

Futuros USDT-M de ACA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Acala Token (ACA) hoje

Análise técnica de Acala Token (ACA) hoje

A página de Análise de Acala Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ACA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Acala Token abaixo.

Variação de preço de Acala Token (ACA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0005259--+82.79%+52.92%-34.88%
Saiba mais sobre o preço de Acala Token

Fluxo de capital de Acala Token

Entrada líquidaPreço de ACAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Acala Token

Negocie Acala Token (ACA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Acala Token.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ACA/USDT
$0.0005259
$0.0005259$0.0005259
+3.89%
114.48M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ACA para USD

Montante

ACA
ACA
USD
USD

1 ACA = 0.0005259 USD