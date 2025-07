ACA

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Nome da criptoACA

ClassificaçãoNo.669

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.88%

Fornecimento circulante1,166,666,660

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,600,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.100866505762959,2022-01-25

Menor preço0.022200074441219506,2025-06-22

Blockchain públicaACALA

Setor

Midias sociais

