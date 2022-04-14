MYX Finance (MYX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MYX Finance (MYX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MYX Finance (MYX) Informatie MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Officiële website: https://app.myx.finance Whitepaper: https://myxfinance.gitbook.io/myx Block explorer: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16

MYX Finance (MYX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MYX Finance (MYX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 197.11M $ 197.11M $ 197.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.67B $ 9.67B $ 9.67B Hoogste ooit: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Laagste ooit: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Huidige prijs: $ 9.67139 $ 9.67139 $ 9.67139 Meer informatie over MYX Finance (MYX) prijs

MYX Finance (MYX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MYX Finance (MYX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYX begrijpt, kun je de live prijs van MYX token verkennen!

MYX Finance (MYX) Prijsgeschiedenis Door de MYX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MYX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MYX Wil je weten waar je MYX naartoe gaat? Onze MYX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MYX token!

