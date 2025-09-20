mStable USD (MUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.983229 24 timer lav $ 1.022 24 timer høy All Time High $ 2.71 Laveste pris $ 0.472562 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) -0.16%

mStable USD (MUSD) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har MUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.983229 og et toppnivå på $ 1.022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSD er $ 2.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.472562.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

mStable USD (MUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.88M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.88M Opplagsforsyning 2.88M Total forsyning 2,875,948.71330722

Nåværende markedsverdi på mStable USD er $ 2.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSD er 2.88M, med en total tilgang på 2875948.71330722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.88M.