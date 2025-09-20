Dagens mStable USD livepris er 1.002 USD. Spor prisoppdateringer for MUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens mStable USD livepris er 1.002 USD. Spor prisoppdateringer for MUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

mStable USD Pris (MUSD)

1 MUSD til USD livepris:

$1.002
$1.002$1.002
+0.40%1D
mStable USD (MUSD) Live prisdiagram
mStable USD (MUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.02%

+0.31%

-0.16%

-0.16%

mStable USD (MUSD) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har MUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.983229 og et toppnivå på $ 1.022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSD er $ 2.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.472562.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

mStable USD (MUSD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på mStable USD er $ 2.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSD er 2.88M, med en total tilgang på 2875948.71330722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.88M.

mStable USD (MUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på mStable USD til USD ble $ +0.00304821.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på mStable USD til USD ble $ +0.0018664254.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på mStable USD til USD ble $ -0.0343637904.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på mStable USD til USD ble $ +0.0036398795323629.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00304821+0.31%
30 dager$ +0.0018664254+0.19%
60 dager$ -0.0343637904-3.42%
90 dager$ +0.0036398795323629+0.36%

Hva er mStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

mStable USD (MUSD) Ressurs

Offisiell nettside

mStable USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil mStable USD (MUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine mStable USD (MUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for mStable USD.

Sjekk mStable USDprisprognosen nå!

MUSD til lokale valutaer

mStable USD (MUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak mStable USD (MUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om mStable USD (MUSD)

Hvor mye er mStable USD (MUSD) verdt i dag?
Live MUSD prisen i USD er 1.002 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MUSD til USD er $ 1.002. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for mStable USD?
Markedsverdien for MUSD er $ 2.88M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MUSD?
Den sirkulerende forsyningen av MUSD er 2.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMUSD ?
MUSD oppnådde en ATH-pris på 2.71 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MUSD?
MUSD så en ATL-pris på 0.472562 USD.
Hva er handelsvolumet til MUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MUSD er -- USD.
Vil MUSD gå høyere i år?
MUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
